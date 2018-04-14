Порошенко назвал Путина и россиян «неуважаемыми»

Украинский лидер Петр Порошенко, беседуя с журналистами о важности размещения в Донбассе миротворческого контингента под эгидой ООН, обвинил президента РФ Владимира Путина в препятствовании этому процессу.

«Ты не можешь, уважаемый господин Путин (либо неуважаемый), объяснить миру, а почему ты против. Значит, это на тебе лежит ответственность за ежедневные ранения и убийства украинских военных и украинских гражданских, на тебе лично лежит ответственность за развертывание войны и агрессии против нашего государства», — заявил президент Украины.

По его словам, Путину «легко» пресечь конфликт в Донбассе и спасти людей от гибели, если он прекратит накладывать вето на те предложения, которые Киев вносит в Совет безопасности ООН. «Больше от тебя никто ничего не требует», — заявил Порошенко.

Обращаясь ко всем россиянам и назвав их «уважаемыми либо неуважаемыми», президент Украины раскритиковал идею привлечения миротворцев к сопровождению наблюдателей ОБСЕ в регионе. «Эскорт — это нечто другое, уважаемые либо неуважаемые россияне. А у нас нужна полноценная миротворческая миссия, которая будет иметь мандат, полномочия и возможности по разоружению незаконных вооруженных формирований российского или местного происхождения под контролем россиян», — подытожил украинский лидер.

Напомним, в прошлом году Путин поддержал идею ввода миротворцев ООН в Донбасс и пообещал направить на рассмотрение Совбеза организации соответствующую резолюцию, предусматривающую размещение контингента на линии разграничения.

Киев же считает, что миротворцы должны разместиться на границах самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик для последующей передачи их территорий под контроль украинских военных.