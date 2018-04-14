Постпред РФ назвал «хулиганством» политику США и их союзников

Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал «хулиганством» политику США и их союзников в связи с ударом по Сирии.

«Все по отработанной схеме: провокация, ложные обвинения, фальшивый приговор, наказание. Вы так теперь хотите вести международные дела? Это хулиганство в международных отношениях, и отнюдь не мелкое, с учетом того, что речь идет о ключевых ядерных державах», — сказал Небензя на заседании СБ ООН.

«Вы с пренебрежением относитесь к уставу ООН… вы не ведете никакой работы в Совете Безопасности, вы с нами не консультируетесь, ложно уверяя всех в обратном. Вы подрываете авторитет Совета», — заключил Небензя.