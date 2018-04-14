Повторная подача заявления об отводе судьи запрещена

Закон, запрещающий повторно подавать заявление об отводе судьи, прокурора, секретаря судебного заседания, эксперта, специалиста, переводчика, вступил в силу 14 апреля.

Соответствующие изменений внесены в Гражданский процессуальный кодекс. Документ был дополнен статьёй следующего содержания: «В случае отказа в удовлетворении заявления об отводе подача повторного заявления об отводе тем же лицом и по тем же основаниям не допускается».

Автором инициативы стал Парламент Кабардино-Балкарской Республики. В пояснительной записке местные депутаты отметили, что ограничение подачи заявления на отвод предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом. Однако аналогичной нормы не было в ГПК, что, по их мнению, являлось правовым пробелом.

Законопроект был принят Госдумой 21 марта, одобрен Советом Федерации 28 марта. Президент подписал документ 3 апреля.

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