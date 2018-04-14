Премьер Италии рассказал, что его страна отказала в «логистической поддержке» атаки на Сирию

Премьер-министр Италии Паоло Джентилони сделал заявление в связи с ударом США, Великобритании и Франции по Сирии, подчеркнув, что сирийский кризис не может быть разрешён с помощью силы.

«В данном случае мы дали чётко понять и настояли на том, что та логистическая поддержка, которую мы традиционно оказываем нашим союзникам, в частности США, не может быть использована для того, чтобы с территории Италии были осуществлены действия, напрямую направленные на нанесение ударов по Сирии», — сказал Джентилони.

Он также подчеркнул, что ситуация в Сирии не может быть урегулирована силовым путём.

«В течение этих семи лет Италия придерживалась мнения, что сирийский кризис не может быть решён при помощи силы, а идея о том, что использование силы способно привести к свержению Асада до того, как стороны сядут за стол переговоров, — это иллюзия, притом очень опасная», — заключил премьер.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США, Великобритания и Франция добились поставленных целей при нанесении удара по Сирии.

Утром 14 апреля США, Британия и Франция выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита силами сирийской ПВО.