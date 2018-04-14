Президент Египта издал указ о продлении чрезвычайного положения в стране

Египетский президент Абдель Фатах ас-Сиси продлил режим чрезвычайного положения в государстве на три месяца. Документ 14 апреля разместили в официальных газетах страны.

Военных и сотрудников полиции наделяют необходимыми полномочиями, чтобы бороться с терроризмом и обеспечивать безопасность. Тому, кто решит нарушить приказ местного главы на момент действия этого режима в Египте, грозит тюремное заключение.

В апреле прошлого года режим ЧП ввели после двух терактов в Танте и Александрии. Тогда погибли больше полсотни человек, еще порядка ста пострадали.