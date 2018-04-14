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Президент Египта издал указ о продлении чрезвычайного положения в стране


Добавлено: 14 апр 2018 в 04:17, Категория: Новости на сегодня
Президент Египта издал указ о продлении чрезвычайного положения в стране

Египетский президент Абдель Фатах ас-Сиси продлил режим чрезвычайного положения в государстве на три месяца. Документ 14 апреля разместили в официальных газетах страны.

Военных и сотрудников полиции наделяют необходимыми полномочиями, чтобы бороться с терроризмом и обеспечивать безопасность. Тому, кто решит нарушить приказ местного главы на момент действия этого режима в Египте, грозит тюремное заключение.

В апреле прошлого года режим ЧП ввели после двух терактов в Танте и Александрии. Тогда погибли больше полсотни человек, еще порядка ста пострадали.


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Добавлено: 14 апр 2018 в 04:17, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

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