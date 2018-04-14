Президент "Локомотива" после победы над "Динамо": "Короли Москвы"

Президент столичного "Локомотива" Илья Геркус после победы команды над "Динамо" в дерби в рамках 26-го тура чемпионата России по футболу назвал железнодорожников "Королями Москвы".

В субботу "Локомотив" в Химках добился крупной победы над "Динамо" - 4:0.

Самые яркие моменты игры

"Короли Москвы 17/18!! Великий сезон! 4 победы, 2 ничьих, 0 (!) поражений, общая разница мячей 16:6! Наши болельщики сегодня были неподражаемы все 90 минут! Превратили этот матч в домашний! Всем спасибо!!!", - написал Геркус в аккаунте в Facebook.

В нынешнем сезоне "Локомотив" не проиграл ни одному московскому клубу в рамках чемпионата России по футболу.