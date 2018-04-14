Продать автомобиль быстро – это возможно

Бывает так, что по разным причинам необходимо продать автомобиль. Это банальная необходимость в денежных средствах, автомобиль после аварии, автомобиль, доставшийся по наследству и т.д.

Наша компания производит выкуп авто срочно в любом состоянии в кратчайший срок. Это касается и старых подержаных автомобилей с большим пробегом, и новых авто, и автомобилей после аварии, и, по автокредиту. Модели и марки автомобилей принимаются как отечественные, так и зарубежные. Денежные средства выдаются сразу.

Что для этого необходимо? Прежде всего, наличие владельца с необходимыми документами. Это паспорт, паспорт транспортного средства и справка о регистрации. Вы можете вызвать оценщика на дом (в гараж), а можете сами приехать в назначенное место. При оценке автомобиля особую роль играет пробег, состояние узлов и механизмов, общее состояние автомобиля и комплектация.

Покупка автомобилей осуществляется, как в Москве, так и по области. Можно определить ориентировочную стоимость машины на сайте, заполнив простую форму. Но окончательная стоимость определяется только после полного визуального осмотра. Если вы хотите продать авто срочно, в течение нескольких часов – это так же возможно, но за данную услугу берется дополнительная оплата.

Одновременно с покупкой мы осуществляем продажу подержаных автомобилей. В наличии имеются авто практически всех брендов как отечественного, так и импортного производства.

Наша организация осуществляет оформление всех необходимых документов, как при покупке, так и при продаже автомобиля. Стоимость клиенту выплачивается наличными.

Прежде чем продавать авто самостоятельно, задумайтесь о том, что вы должны будете провести оценку рынка, задействовать рекламную компанию, искать или ждать более выгодные условия для продажи. С нашими услугами, вы существенно выиграете время. Подумайте, прежде чем заняться продажей авто самостоятельно. Вашими покупателями могут оказаться мошенники. С нами данная ситуация просто исключена, и невозможна.

Наша организация имеет свидетельство регистрации и лицензию на оказание такого рода услуг. Вся документации выполнена в соответствии с установленными законодательными актами и иными документами. Не доверяйте такое ответственное дело, как продажа авто случайным людям. Приходите, звоните, пишите к нам.