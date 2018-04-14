Провал США: Военные объекты САА были эвакуированы до удара, треть ракет сбиты, сирийцы празднуют неудачу агрессора (ФОТО, ВИДЕО)

«Рейтерс» сообщает, что сирийские военные объекты были эвакуированы после предупреждения от России и до начала атаки Коалиции США. Таким образом западные военные в основном атаковали пустые здания.

Сирийцы вышли на площадь Омейядов в Дамаске, чтобы порадоваться поражению Запада, осуществившего столь неэффективную агрессию. Люди выражают поддержку России и Сирийской армии.

По данным сирийского государственного информагентства SANA ранения в результате удара крылатых ракет по объекту в провинции Хомс получили 3 человека.

ПВО Сирии удалось сбить около трети всех выпущенных ракет.

При этом все британские ракеты были нейтрализованы и сбиты, сообщает SANA.

Офицер сил ПВО САР рассказал в беседе с корреспондентом САНА, что это «серьёзный провал» для ракет Storm Shadow.

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Подтверждается информация, что сирийская военная техника и авиация практически не были повреждены, так как ещё 11-12 апреля были эвакуированы на российские базы.

Стало известно, что одна из основных целей под Дамском — аиабаза Думейр не пострадала.

В Минобороны России сообщили, что в отражении ракетного удара были задействованы сирийские средства ПВО С-125, С-200, «Бук» и «Квадрат». Данные комплексы ПВО были произведены более 30 лет назад в Советском Союзе.

В военном ведомстве уточнили, что США, Великобритания и Франция выпустили по целям в Сирии более 100 ракет.