Путин после атаки на Сирию: "История расставит все по своим местам"

После того, как США, Франция и Британия приняли решение на атаку Сирийской Арабской Республики, свое заявление сделал президент Российской Федерации Владимир Путин.

Глава России приравнял удар по Сирии с бомбежкой Белграда. Вместо того, чтобы помогать законному правительству в борьбе с террористами, терзающими САР на протяжении семи лет, США и коалиция, по сути, этим террористам потакают, считает Путин.

Президент РФ заявил, что Москва не собирается мириться с агрессией, но действовать будет в рамках международного права.

Путин об ударе США по Сирии: История расставит всё по своим местам, и она уже возложила на Вашингтон тяжелую ответственность за кровавую расправу с Югославией, Ираком, Ливией pic.twitter.com/JAR6NpN1Ls

— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 14 апреля 2018 г.