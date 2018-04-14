Путин сообщил о созыве Совбеза ООН в связи с атакой на Сирию

Президент РФ Владимир Путин сделал официальное заявление по поводу ракетного удара, нанесенного американо-британско-французской коалицией по объектам в Сирии, решительно осудив действия США и их союзников.

«Нынешняя эскалация ситуации вокруг Сирии оказывает разрушительное воздействие на всю систему международных отношений. История расставит все по своим местам, и она уже возложила на Вашингтон тяжелую ответственность за кровавую расправу с Югославией, Ираком, Ливией. Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения агрессивных действий США и их союзников», — цитирует президента РФ пресс-служба Кремля.

По словам российского лидера, этот «акт агрессии против суверенного государства, которое находится на переднем крае борьбы с терроризмом», был совершен без санкции Совбеза ООН, в нарушение устава этой организации, норм и принципов международного права, а также с циничным пренебрежением в адрес Организации по запрещению химоружия (ОЗХО), направившей специалистов в Сирию для расследования сообщений о предполагаемой химатаке в Думе.

«Вновь, как и год назад, когда США атаковали в Сирии авиабазу "Шайрат", в качестве предлога использована инсценировка применения отравляющих веществ против гражданского населения — на этот раз в Думе, пригороде Дамаска. Российские военные эксперты, побывав на месте мнимого инцидента, не обнаружили следов применения хлора или другого отравляющего вещества. Ни один местный житель не подтвердил факт химической атаки», — приводит слова Путина пресс-служба его администрации.

Путин напомнил, что российские военные содействуют борьбе законного правительства Сирии с терроризмом, а США «еще больше усугубляют гуманитарную катастрофу, несут страдания мирному населению, по сути потакают террористам, семь лет терзающим сирийский народ, провоцируют новую волну беженцев из этой страны и региона в целом».