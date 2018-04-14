Путин: Удар США по Сирии нарушает международное право

США и их союзники ударили по САР, нарушая международное право, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства отметил, что ракетный удар коалиция нанесла без санкции Совбеза ОНН и в нарушение Устава организации. Произошедшее является актом агрессии против суверенного государства, которое находится на переднем крае борьбы с терроризмом, подчеркнул Путин.
Такими действиями Америка наносит страдания мирному населению и потакает террористам, добавил российский лидер. Запад пренебрег расследованием ОЗХО в САР и ударил, не дождавшись его результатов.
США, Великобритания и Франция ударили по объектам САР рано утром в субботу. Генштаб САР сообщил, что коалиция выпустила порядка 110 ракет, большую их часть удалось сбить. В результате ударов пострадали три человека.