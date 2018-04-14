Ракеты США ударили, но получили мощный отпор

Сирийские средства ПВО перехватили 71 ракету из 103 выпущенных с самолетов и кораблей коалиции во главе с США. Такой результат без преувеличения можно назвать фантастическим. Официально перечисленные средства ПВО хоть и обладают высокими характеристиками, но их потенциал не столь широк. За счет чего сирийским ракетчикам удалось показать такой внушительный результат? И какова роль России в этом успехе?

Западные страны применили в Сирии 103 ракеты, в том числе крылатые Tomahawk. Об этом в субботу сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВC России генерал-полковник Сергей Рудской. По данным Генштаба, сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету западной коалиции, что свидетельствует о высокой выучке местных военных.

По словам Рудского, российские системы ПВО на базах Хмеймим и Тартус следили за пусками крылатых ракет как с морских, так и воздушных носителей США и Великобритании. «Российские силы противовоздушной обороны были переведены в боевой режим работы. Истребительная авиация осуществляет дежурство в воздухе», – сказал Рудской, добавив, что по предварительным данным, жертв среди мирного населения и военнослужащих сирийской армии нет и сейчас обстановка в Дамаске и других населенных пунктах Сирии нами оценивается как спокойная.

По информации Минобороны России, в отражении удара были задействованы средства ПВО С-125, С-200, «Бук» и «Квадрат», произведенные более 30 лет назад в СССР. Однако эффективность уничтожения ракет противника указывает на то, что сирийцы использовали и более современные средства поражения.

Бывший заместитель командующего войсками ПВО Сухопутных войск России генерал-лейтенант Александр Лузан, который неоднократно бывал в Сирии, не понаслышке знает о возможностях местной ПВО и хорошо знаком с ее структурой. Он особо подчеркнул, что в отражении ночного ракетного обстрела не участвовали российские средства ПВО в составе ВКС, потому что «налет шел не через зону поражения С-400, С-300В4 и «Панцирей», которые стоят в Хмеймиме и Тартусе».

«В отражении налета участвовали сирийские ПВО. Использовалось два типа средств воздушного нападения: аэробаллистические ракеты, которые запускались с самолетов и крылатые ракеты Tomahawk, которые запускались и с самолетов, в том числе с бомбардировщиков B-1B, и с кораблей. Сбито то и другое», – сказал Лузан газете ВЗГЛЯД.

Он отметил, что сирийское ПВО достаточно мощное. Главной ударной силой стал новейший многоканальный зенитный ракетный комплекс «Бук-М2», который Сирия успела купить у России незадолго до начала гражданской войны. До этого Дамаск располагал комплексом «Бук-М1».

«Важный момент в том, что в состав «Бука-М2» кроме самоходной многоканальной огневой установки входит радиолокатор подсвета и наведения (РПН), который оснащен высоко поднимаемой антенной – 22,5 метра за две минуты. Это расширяет зону поражения по крылатым ракетам, действующим на предельно малых высотах. Если все другие средства ПВО, не имеющие высоко поднятой антенны, могут стрелять по крылатой ракете, летящей на высоте 15 метров в радиусе 12-15 километров, то «Бук-М2» позволяет стрелять на дальность 40-42 километра. То есть за время подлета крылатых ракет к цели он может провести несколько циклов стрельбы. Каждая самоходная огневая установка «Бук-М2» обеспечивает одновременный обстрел четырех целей. В дивизионе шесть установок и РПН. За один залп дивизион способен сбить 24 крылатых ракеты, а так как зоны поражения вынесены вперед, то – 30-40 ракет», – пояснил Александр Лузан.

Также перед началом гражданской войны Сирия приобрела у России «Панцири-С1». Этот комплекс не имеет высоко поднимаемой антенны, но обладает малым временем реакции, поэтому успевает эффективно обстрелять крылатую ракету на близкой дистанции. По оценке эксперта, именно «Панцири» и «Буки-М2» стали основными средствами уничтожения ракет противника.

Более старые средства ПВО тоже не надо списывать со счетов, полагает Лузан. «По крылатым ракетам очень хорошо работает «прадедушка» «Бука-М2» – «Квадрат» – экспортное название советского зенитно-ракетного комплекса «Куб». Он был выпущен более 30 лет назад. Но весьма успешно применялся на Ближнем Востоке, особенно в Египте. Во время арабо-израильской войны именно «Квадратом», когда он был впервые туда поставлен, было уничтожено 78% самолетов Израиля. Американцы были вынуждены с дозаправкой по воздуху перегонять «Фантомы» в Израиль, чтобы как-то поднять его потенциал. Поэтому и на этот раз «Квадрат» мог быть использован», – считает Лузан.

В свою очередь экс-командующий 4-й воздушной армией ВВС и ПВО Герой России генерал-лейтенант Валерий Горбенко согласен, что количеством перехваченных ракет сирийские защитники показали не просто высокий, а фантастический результат.

«Эффективность удара (Западной коалиции) получается невысокой», – сказал Горбенко газете ВЗГЛЯД, добавив, что на дальних подступах работали сирийские «Буки», а также комплексы С-75 и С-200, «а ближе к целям наиболее эффективны были «Панцири».

Лузан подчеркнул, что система ПВО считается сильной, если поражается более 60% целей, поэтому результат заслуживает всяческих похвал. В то же время Горбенко заметил, что такой высокий показатель эффективности был достигнут исключительно благодаря России, которая помогла Сирии восстановить зенитно-ракетные комплексы. Не меньше пользы принесли программы обучения сирийских ракетчиков. «А может, мы им где-то и помогли при пусках... Не знаю... Но наверняка подсказывали», – предположил генерал-лейтенант.

Что касается использования С-200, то Лузан напомнил, что в Сирии было две группы дивизионов с этим оружием. «Но крылатая ракета – не цель для С-200. А носители крылатых ракет не входили в зону его поражения, поэтому если С-200 что-то там и сбила, то это одна-две цели», – указал бывший замкомандующего войсками ПВО Сухопутных войск России.

Отметим, что средства ПВО не рассматривались западной коалицией как мишень, хотя при реальном конфликте именно эти системы становятся целью номер один. По мнению Александра Лузана, таким образом США и союзники лишь создали «большой шум», причем не в первый раз. «Был уже удар по сирийскому аэродрому. Тогда они запустили 58 «Томагавков». Из них 38 было сбито, а те, которые долетели до аэродрома, никаких ощутимых уронов не нанесли, потому что на следующий день с этого аэродрома начали взлетать самолеты. Поэтому и на этот раз преследуется пропагандистская цель», – сказал он.

Лузан подчеркнул, что средства ПВО можно поразить противорадиолокационными ракетами типа AGM-88 HARM с дальностью пуска порядка 50-60 километров. «На такую дальность нужно подойти носителю, то есть самолету F-15 или F-16. Это значит подставить носитель под удар ПВО. Поэтому они пошли по самому простому пути: применили дальнобойные крылатые ракеты, для пуска которых не требуется входить в зону поражения средств противоракетной обороны. А дальше будь что будет», – пояснил Александр Лузан.

Во время ночного обстрела бесценный опыт получили и российские ВКС. Находящиеся в Сирии российские С-300 и С-400 обнаруживали и брали на сопровождение западные ракеты, собирая информацию для анализа и изучения.

«Учения, а тем более реальные боевые действия всегда несут познавательную пользу. Из этого можно сделать вывод, что нужно совершенствовать систему разведки средств воздушного нападения. Крылатые ракеты летят в боевую зону на предельно малых высотах, поэтому дальность обнаружения незначительная. Системы разведки есть, но они не объединены в единую систему. Нужно создавать единое информационно-управляющее пространство. Тогда никакие внезапности не будут страшны. Средство поражения всегда можно привести вовремя в состояние боевой готовности, а дальше, как в той сказке – оркестр делает свое дело», – призвал генерал-лейтенант.

Он пояснил, что в Сирии был самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, но ни С-400, ни С-300В4 не имеют средств для приема информации по ненаправленным каналам связи от этого летающего радара. «И тот же Рудской должен знать об этом и делать определенные выводы», – полагает Александр Лузан.

Напомним, в ночь на субботу президент США Дональд Трамп приказал нанести удар по Сирии. Об этом он заявил в специальном обращении к нации. К военной операции присоединились Великобритания и Франция. Удары, как заверил президент Франции Эммануэль Макрон, наносились по объектам сирийского правительства по созданию химоружия.

Первые удары коалиции начались в четыре часа утра (по сирийскому времени, совпадет с московским). Они наносились с двух кораблей ВМС США из Красного моря, тактической авиацией над акваторией Средиземного моря, а также американским стратегическими бомбардировщиками B-1B из района Эт-Танф.

США не стали уведомлять Россию об этом ударе, а страны НАТО были поставлены в известность за несколько часов до начала операции. Как рассказали в Пентагоне, США выбирали цели таким образом, чтобы минимизировать вероятность вовлечения в ситуацию российских военных. Как рассказал председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд, первый удар был направлен на исследовательский центр, в котором «сирийские власти исследовали, испытывали и производили технологии химического и биологического оружия». Два других объекта – хранилище химоружия к западу от Хомса, и расположенный неподалеку от него склад оборудования для химического оружия. Объекты серьезно пострадали.

Политическая реакция на происходящее в Сирии была ожидаемой. Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что удар не останется без последствий. «Худшие опасения оправдались. Наши предостережения не услышали. Реализуется заранее запланированный сценарий. Нам опять грозят. Мы предупреждали, что такие действия не останутся без последствий. Вся ответственность за них – на Вашингтоне, Лондоне и Париже», – сказал дипломат.

Свое несогласие с произошедшим выразили и в конгрессе США. Сенатор Тим Кейн назвал действия Вашингтона незаконными, поскольку Трамп не получал разрешение на проведение военной операции. А сенатор Джек Рид назвал Трампа в сложившейся ситуации загнанным в угол.

https://vz.ru/world/2018/4/14/897405.html