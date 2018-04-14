Режиссер «Пролетая над гнездом кукушки» Милош Форман умер в 86 лет

Оскароносный режиссер Милош Форман скончался в США в возрасте 86 лет, передает Hollywood Reporter. По данным издания, смерть Формана наступила «после непродолжительной болезни».

«Он скончался тихо, в окружении семьи и друзей», — цитирует ВВС вдову режиссера Мартину.

Форман родился в чешском городе Чаславе, учился в одном интернате с будущим первым президентом Чехии Вацлавом Гавелом. Известность приобрел после фильма «Черный Петр», получившего главный приз кинофестиваля в Локарно в 1963 году. После ввода советских войск в Чехословакию в 1968 году эмигрировал в США.

Одной из наиболее известных работ Милоша Формана является снятый под одноименному роману Кена Кизи фильм «Пролетая над гнездом кукушки» с Джеком Николсоном, завоевавший «Оскары» в пяти главных номинациях — за лучшую картину, лучший сценарий, лучшую режиссуру, лучшую мужскую роль и лучшую женскую роль первого плана. Этот фильм также получил «Золотой глобус» и премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) за режиссерскую работу.

Известный также снятые Форманом картины «Вальмон», «Народ против Ларри Флинта» (премии «Золотой медведь», «Золотой глобус» за режиссуру и приз Европейской киноакадемии за выдающийся европейский вклад в мировой кинематограф), «Амадей» (премия «Сезар» за лучший фильм на иностранном языке, «Золотой глобус» и «Оскар» за режиссуру), «Человек на Луне» (премия «Серебряный медведь»), «Призраки Гойи» и экранизация культового мюзикла «Волосы».