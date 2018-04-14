Резидентов оштрафуют за отказ репатриировать средства по договорам займа

В России установлена обязанность резидентов репатриировать на свои счета в уполномоченных банках денежные средства от нерезидентов, причитающиеся по условиям займа. За невыполнение этого требования предусмотрен штраф. Соответствующий закон вступил в силу 14 апреля.

По мнению автором инициативы — депутатов Анатолия Аксакова, Дмитрия Савельева и Андеря Скоча — данная мера будет противодействовать незаконному выводу денежных средств за рубеж с использованием договоров займа.

Ранее валютное законодательство Россиискои Федерации не содержало требования о репатриации резидентами на свои счета в уполномоченных банках денежных средств, представляемых нерезидентам в рамках договоров заима. В итоге, согласно имеющеися в Банке России статистическои информации по состоянию на 1 июня 2015 года, сумма невозвращённых нерезидентами резидентам денежных средств в сроки, установленные соглашением о кредите, составила 30,2 миллиарда долларов США.

Госдума приняла закон 23 марта, Совфед одобрил его 28 марта. Президент подписал документ 3 апреля.

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