Россия без Telegram: к чему приведет блокировка популярного мессенджера

Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram в России. На представление доказательств ушло около часа, а на принятие решения — всего 30 минут.

О том, почему заблокировали один из самых популярных мессенджеров, и к каким последствиям это может привести, — в материале РИА Новости.

Твиттер-дипломатия

«В первую очередь пострадают профессионалы, которые поверили Дурову и стали работать с его сервером, — объясняет РИА Новости директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. — Они вложили силы, энергию и большие деньги в развитие своих каналов, а теперь лишатся контента, который формировали на протяжении многих лет. Ущерб может измеряться сотнями миллионов рублей. Кроме того, в России много мессенджеров, созданных на основе Telegram. Их все тоже придется заблокировать».

Логотип мессенджера Telegram

По его словам, в плане защиты информации Telegram мало чем отличается от других мессенджеров. «Взять, к примеру, Viber: там тоже есть код шифрования — „секретный чат“, — продолжает эксперт. — То есть сообщения шифруются и расшифровываются только на устройствах пользователя, минуя сервер. Если вы переписывались в „секретном чате“, а потом войдете в аккаунт на другом устройстве — переписка будет недоступна».

Зыков убежден, что повышенный интерес спецслужб к Telegram спровоцировал сам Павел Дуров, отказавшись выдать ключи шифрования.

«В сервис сразу подтянулись непонятные личности. Его даже сравнили с онлайн-площадкой для продажи наркотиков, детского порно и другого противозаконного контента, — поясняет эксперт.

— Дуров прикрывается защитой пользователей, но мне кажется, он просто пиарится на скандале с Россией. Сейчас это модно. Возможно, ему нужен громкий повод, чтобы привлечь западную аудиторию. Россия не была для него приоритетным рынком».

Впрочем, по мнению эксперта, при желании можно найти выход даже из сложившейся ситуации. Для этого Дурову нужно сесть за стол переговоров с ФСБ и Роскомнадзором, а не заниматься «твиттер-дипломатией».

Юридическая чистота

Создатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров

По оценкам юристов, закрытие сервиса в России полностью легитимно.

«С юридической точки зрения придраться тут не к чему, — заявил РИА Новости заместитель директора Координационного центра национального домена. RU сети Интернет по правовым вопросам Сергей Копылов. — У Роскомнадзора были все основания подать иск о внесении сервиса в реестр сайтов, доступ к которым нужно ограничить. Суд проверил легитимность предварительных шагов, таких как истребование ключей, вынесение административного взыскания, невыполнение требований после административного нарушения. Все это сделано».

Комментируя требование суда немедленно прекратить работу мессенджера, Копылов отметил, что обычно в таких случаях на решение всех технических и юридических вопросов уходит не менее четырех дней. По его словам, в соответствии с постановлением правительства после вердикта суда Роскомнадзор должен известить хостинг-провайдера или оператора и получить от них ответ в течение трех дней. Однако в некоторых случаях суд имеет право сократить срок.

Копылов также подчеркнул, что эти нормы касаются в основном запрещенных интернет-ресурсов, с мобильными приложениями дело обстоит иначе.

«В законе об информации прописан следующий порядок: Роскомнадзор вносит сайт в список запрещенных, а операторы доступа в интернет должны дважды в сутки скачивать эти данные в свои фильтры и блокировать запросы пользователей, — объясняет эксперт. — О мобильных приложениях там ничего не сказано. Судя по предыдущей практике, Telegram, скорее всего, уберут из списка доступных приложений. Но это уже отдельная работа — на уровне договоренностей Роскомнадзора и магазинов».

Каналы для террористов

Мессенджер Telegram на экране телефона

Ситуация вокруг Telegram обострилась три года назад, когда депутат Госдумы Александр Агеев обратился к директору ФСБ Александру Бортникову с просьбой запретить мессенджер. По его словам, Telegram могли использовать террористы ИГИЛ*. Тогда Дуров сообщил, что с ноября 2015-го мессенджер заблокировал более 660 общественных каналов ИГИЛ.

Спустя год общественники попросили Генпрокуратуру и Роскомнадзор вновь проверить Telegram. Они утверждали, что нашли телеграм-каналы с инструкциями по изготовлению взрывчатых веществ и пособиями по диверсионной работе.

Роскомнадзор обратился в суд лишь в начале апреля 2018-го, когда мессенджер отказался предоставить ФСБ ключи шифрования. По словам юристов компании, выполнить эту процедуру технически невозможно. Сам основатель Telegram Павел Дуров придерживается другой позиции, заявляя, что мессенджер выступает за свободу слова и неприкосновенность частной жизни.

Сотрудник МЧС у магазина «Перекресток» в Санкт-Петербурге

Эксперты сходятся в том, что большинство россиян используют Telegram не как новостной портал, а как средство мобильной коммуникации. Поэтому его блокировка повлечет за собой исключительно коммерческие последствия, связанные с резким оттоком пользователей. Первыми отсеются те, кому лень обходить блокировку. К тому же мессенджеров много и можно переключиться на любой другой. Тем более что по количеству пользователей и трафику Telegram уступает сервисам WhatsApp, Viber и Skype.

Андрей Григорьев

*запрещенная в РФ террористическая организация