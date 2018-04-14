Россия напомнила США о вмешательстве в дела других стран

Посольство России в США ответило на слова директора ЦРУ, кандидата на должность госсекретаря Майка Помпео, заявившего на заседании комитета американского Сената по иностранным делам, о «вмешательстве Москвы» в американские выборы.

«В этой связи хотели бы еще раз заявить, что Россия не занимается сменами режимов, вмешательством во внутренние дела других государств, постановочными "революциями". Подобные технологии в совершенстве освоили США, накопившие в данной сфере богатый опыт. Список их "заслуг" и примеров "плохого поведения" по всему миру впечатляет», — говорится в комментарии дипмиссии.

В сообщении посольства также приведены многочисленные архивные данные, согласно которым США вмешивались в выборы около 80 раз в 45 странах.

Напомним, в Конгрессе США в настоящее время проводится независимое расследование «российского вмешательства» в выборы американского президента. Параллельное расследование проводит спецпрокурор Роберт Мюллер, официально обвинивший во вмешательстве 13 россиян и три компании из РФ.