Россия не оставит без последствий атаку США в Сирии, заявил Антонов

Удар США, Великобритании и Франции по Сирии 14 апреля не останется без последствий, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

В субботу ночью американские, британские и французские вооружённые силы атаковали с воздуха сирийские гражданские и военные объекты. Причиной для удара стала неподтверждённая информация о якобы применении Дамаском химического оружия в городе Дума 7 апреля. Читайте по теме

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«Наихудшие опасения сбылись. Наши предупреждения остались неуслышанными. Реализуется заранее разработанный сценарий. Опять же, нам угрожают. Мы предупреждали, что такие действия не останутся без последствий», — говорится в распространённом российским посольством заявлении Антонов. Сообщение опубликовано на Facebook представительства.

Посол всю ответственность за происходящее возложил на Вашингтон, Лондон и Париж. «США — обладатель самого большого арсенала химического оружия — не имеет морального права обвинять другие страны», — добавил дипломат.

Военную операцию США и союзников прокомментировала также официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, за ударом стоят те, «кто претендует на моральное лидерство в этом мире, заявляет о своей исключительности». «Надо быть по-настоящему исключительным, чтобы в момент, когда Сирия получила шанс на мирное будущее, обстрелять е столицу», — напислала она на Facebook.

Дипломат также обратила внимание на то, что Белый дом обвинил Дамаск в применении химического оружия, основываясь на «СМИ, сообщениях о симптомах, видео и фото, а также на заслуживающей доверия информация». «После этого заявления американские и остальные западные СМИ должны понимать свою ответственность в случившемся. 15 лет назад Белый дом использовал пробирку и своего Госсекретаря, теперь вместо пробирки Вашингтон использовал СМИ», — отметила Захарова.

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