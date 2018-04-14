Россия предложила Совбезу ООН осудить атаку на Сирию

Постоянный представитель РФ в Организации объединенных наций Василий Небензя, выступая на экстренном заседании Совета безопасности ООН, созванном по инициативе России после атаки коалиции на Сирию, обвинил США в том, что их «все время тянет к колониализму, к неоколониализму».

«Вы с пренебрежением относитесь к уставу ООН и Совету безопасности, которые беспардонно пытаетесь использовать в своих нечистоплотных целях. Никакой серьезной работы в СБ вы не ведете и ложно утверждаете, что консультируетесь с нами», — заявил Небензя.

Он выразил уверенность в том, что США способны в течение суток прекратить сирийский конфликт, «выведя своих карманных террористов из этой страны».

«Призываем США прекратить агрессивные действия в отношении Сирии и не допускать их впредь. Было стыдно слушать, как в обосновании агрессии на Сирию приводилась статья из Конституции США. Своими действиями США еще больше провоцируют волну беженцев, по сути помогает террористам и мешает жить мирным жителям», — заявил постпред РФ при ООН.

По его словам, Россия внесла на рассмотрение Совета Безопасности ООН проект резолюции, который осуждает ракетный удар США, Великобритании и Франции по Сирии, этот документ «лежит на столе» и готов к проведению голосования.

В нем выражается возмущение «агрессией против Сирийской Арабской Республики Соединенными Штатами и их союзниками» и предъявляется требование, чтобы западные страны «немедленно и без каких-либо задержек прекратили агрессию» и воздержались от «дальнейших силовых действий в нарушение Устава ООН».

В проекте резолюции подчеркивается, что авиаудары были нанесены накануне прибытия в Сирию экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) для расследования сообщений о предполагаемой химической атаке в Думе.