Россия созывает экстренное совещание Совбеза ООН в связи с действиями США и коалиции в Сирии

Глава российского государства Владимир Путин сделал заявление о мерах России в связи с нанесением Соединенными Штатами и военными силами коалиции ракетного удара по Сирии.

Владимир Путин сообщил, что Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с последними действиями США, Франции и Великобритании в Сирии.

«Россия созывает экстренное заседание Совбеза ООН с целью обсуждения агрессивных действий Соединенных Штатов и их союзников», — сказано в сообщении, опубликованном на официальном сайте Кремля.

Президент России обратил внимание на то, что обострение ситуации в Сирии ведет к разрушительным последствиям для всей системы международных отношений.

Издание «Интерфакс» со ссылкой на телеканал CNN передает о том, что экстренное совещание Совбеза ООН по требованию России состоится в субботу в 18-00 по московскому времени.

Ранее сообщалось о том, что США совместно с союзниками выпустила более ста ракет по территории Сирии.