Россия созывает экстренное заседание совета ОДКБ

Российская сторона созвала в субботу, 14 апреля экстренное заседание постоянного совета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в связи с ситуацией вокруг Сирии.

«Сегодня в связи с ситуацией вокруг Сирийской Арабской Республики по инициативе Российской Федерации созывается экстренное заседание Постоянного совета Организации Договора о коллективной безопасности», — сообщает пресс-служба организации.

Как ожидается, в заседании будет участвовать генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров.

Напомним, в состав ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.

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