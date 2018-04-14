Российские системы ПВО не зафиксировали участие Франции в ударе по САР

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) на базах Тартус и Хмеймим не зафиксировали сил Франции в ударах по Сирии.

Об этом в субботу рассказал журналистам в ходе брифинга в Министерстве обороны начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Сергей Рудской.

По данным информации российского военного ведомства, ракетный удар по объектам инфраструктуры Сирии был нанесен самолетами и кораблями США вместе с ВВС Великобритании в субботу (с 03:42 мск до 05:10 мск). В МО РФ также отметили, что союзники выпустили свыше 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух — земля».