Российский космонавт объяснил преимущество США перед РФ

Российский космонавт-испытатель Сергей Рязанский считает, что США обойдут Россию в космической «гонке», потому что NASA поручает часть работ частным компаниям, сотрудничество с которыми является наиболее перспективной тактикой на сегодняшний день.

«Космическую отрасль надо реформировать. И наши американские коллеги уже приступили к движению в этом направлении — они кое-какие вещи отдали на аутсорсинг. То есть привлекли частные компании к решению государственных заказов, чего абсолютно не было раньше. При этом они делают очень хитро: они объявляют тендер на создание, например, космического корабля и после этого объявляют двух или трех победителей, чтобы у них была конкуренция», — цитирует Рязанского радиостанция «Говорит Москва».

В качестве примера такой конкуренции космонавт привел разработку пилотируемого космического корабля, которую сейчас параллельно ведут компании Boeing и Space X. «Мне кажется, что за этим будущее, потому что частная компания априори эффективнее государственной машины», — резюмировал Рязанский.

По его словам, пока американцы могут летать в космос только на российских кораблях, отраслевое преимущество остается у РФ — но так будет продолжаться только до тех пор, пока в эту нишу не войдут частники. «Они нас обгонят, потому что они получат то, что называется, лопату, то есть инструмент, и тут же начнут ею копать, то есть зарабатывать деньги. Следующий шаг – они создадут дешевые космические туристические станции, коммерческие станции для коммерческой науки», — спрогнозировал Рязанский.