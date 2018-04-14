Российскому реперу на три года запретили въезд в Украину

Российскому рэперу Моту (Матвей Мельников), который в сентябре 2016-го гастролировал в оккупированном Крыму, на три года запретили въезд в Украину.

«В связи с нарушением порядка въезда на временно оккупированную территорию АР Крым сегодня, 13 апреля, в аэропорту „Борисполь“ пограничники не пропустили данного гражданина РФ через границу и запретили ему въезд в Украину сроком на 3 года», — написал спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян на своей странице в Фейсбук.

Известно, что в апреле у Мота были запланированы концерты в Киеве и Харькове. В 2017 году он собирался выступать в Одессе, но после угроз активистов концерт отменили.