Рубль укрепился на открытии торгов Московской биржи

Курс российской валюты укрепился на открытии торгов 13 апреля на Московской бирже, свидетельствуют данные торговой площадки. Курс доллара к рублю упал на 36 копеек, курс евро к российской валюте снизился на 45 копеек на 10:15 мск. По состоянию на 11:20 курс доллара составлял 61,33 рубля, евро — 75,72 рубля.

Рынок акций России открылся смешанной динамикой цен, индексы Мосбиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,1%. К 10:15 мск индекс Мосбиржи составил 2212,99 пункта (+0,1%), индекс РТС — 1125,6 пункта (+0,1%), рублевые цены большинства основных фишек на Московской бирже изменились в пределах 1,3%.

Центробанк 13 апреля снизил официальный курс доллара к рублю на 2 рубля, до 62,07 рубля, официальный курс евро к рублю — на 2,53 рубля, до 76,76 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на 13 апреля, снизилась по сравнению с показателем на четверг на 2,24 рубля, составив 68,67 рубля.