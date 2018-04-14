Руслана Мишина не голосует за участников конкурса «Свадьба на миллион»

Платье то охонь! Помню, Колька мастерил, сам сшил его. По-моему, «на скорую руку» получилось отличное платье. Чтоб Вы понимали, там всего один шов, такими огрооооомными стежками. Я не швея! Ненавижу все, что связано с шитьем, нитками и т.д. Поэтому, если бы я шила платье, то получилось бы в разы хуже. Жаль только то, что когда-то я упустила шанс в конкурсе, а ведь тогда мы могли бы победить.Сейчас в «Дом2» проходит конкурс «Свадьба на миллион» Интересно, за какую пару Вы бы отдали свой голос? И почему? 1. Африкантова и Капаклы; 2. Мусульбес и Литвинов; 3. Саша Черно и Иосиф Оганесян; 4. Гобозов и Жарикова; 5. Илья Яббаров и Алена Савкина. Кстати, я считаю, что им пахать на заводе всем нужно, а не «любовь» строить. Кака така любовь?! Поэтому я не голосую.