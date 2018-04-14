Силы ПВО сбили все ракеты, выпущенные по военному аэродрому Думейр, — Минобороны РФ

Силы ПВО Сирии сбили все 12 ракет, выпущенные ночью по военному аэродрому Думейр, расположенному к востоку от Дамаска.

О провалившейся атаке западной коалиции на аэродром сообщает Минобороны России.

«Сирийский военный аэродром Думейр, дислоцированный на востоке от г. Дамаск, был атакован 12-ю крылатыми ракетами. Средствами ПВО ВС Сирии все крылатые ракеты были перехвачены», — говорится в сообщении российского ведомства.

Уточняется, что в отражении удара были задействованы сирийские средства ПВО С-125, С-200, «Бук» и «Квадрат», произведенные более 30 лет назад в Советском Союзе.

Всего в ходе ночной атаке, совершенной в нарушение всех международных норм, по военным и гражданским объектам в Сирии было выпущено более 100 ракет, уточняет Минобороны России.

Удары наносились как с моря, так и с воздуха. Использовались крылатые ракеты и ракеты класса «воздух — земля».

В сирийском Генштабе уточнили, что было выпущено 110 ракет.