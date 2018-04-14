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Сирия обвинила США и их союзников в попытках подорвать работу экспертов ОЗХО


Добавлено: 14 апр 2018 в 22:49,
Сирия обвинила США и их союзников в попытках подорвать работу экспертов ОЗХО

Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари на заседании Совета Безопасности всемирной организации в субботу заявил, что авиационные удары США и их союзников по его стране преследуют цель подорвать работу экспертов Организации по запрещению химического оружия и оказать на них давление.

«Попытки Вашингтона, Лондона, Парижа подорвать работу миссии ОЗХО являются систематическими. Несмотря на то, что эти три страны утверждают, что работают совместно с этой группой, в то же время они используют давление за закрытыми дверями этой организации, чтобы эти группы и комиссии не смогли выполнить задачи, ради которых они были созданы», — цитирует РИА «Новости» его слова.

Ранее в субботу постпред России при ООН Василий Небензя на том же заседании отмечал, что операция Соединённых Штатов и их союзников против Сирии началась, когда там уже находилась миссия ОЗХО. По его мнению, подобные действия западной коалиции в отношении Сирии создают угрозу перспективам продолжения политического процесса под эгидой ООН.

В субботу, 14 апреля, миссия ОЗХО прибыла в Дамаск, чтобы впоследствии изучить предполагаемое место возможной химической атаки в населённом пункте Дума в провинции Восточная Гута. 

В тот же день США, Британия и Франция нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия.

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Добавлено: 14 апр 2018 в 22:49, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: pnp.ru

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