Сирия потребует от ООН принять меры против агрессии США и их союзников

Сирия намерена обратиться в Совет безопасности ООН и потребовать принять меры против неприкрытой агрессии западных стран во главе с США, заявил посол страны в Китае Имад Мустафа.

Он подчеркнул, что состоявшиеся удары по Сирии стали продолжением войны, которую Запад в разной форме ведёт против арабской страны все последние годы, передает РИА «Новости».

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«Эта трёхсторонняя агрессия лишь продолжение войны, которая в настоящее время ведется против Сирии в различных формах. США, Франция и Великобритания несут ответственность за разрешительную войну, направленную против Сирии», — отметил дипломат.

В ночь на субботу президент США Дональд Трамп объявил, что приказал нанести ракетный удар по Сирии.

Одновременно в Дамаске прогремела серия взрывов, появились сообщения о разрушенных зданиях.

В США заявили, что все цели ракетного удара США якобы были связаны с сирийской программой химического оружия. В Пентагоне не исключили продолжения ракетных ударов по Сирии.

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