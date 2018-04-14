СКР рассказал о гибели людей в кинозале кемеровского ТЦ

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на состоявшемся в Кемерово совещании по итогам расследования причин пожара в торговом центре «Зимняя вишня» заявил, что специалисты экспертного центра МЧС из Санкт-Петербурга завершили работу на месте происшествия.

По словам Бастрыкина, в настоящее время следователи изучают собранные материалы в специальных лабораториях, сообщила пресс-служба СКР.

«Следствием установлены высокопоставленные должностные лица, препятствовавшие проведению проверок противопожарной безопасности в торгово-развлекательном комплексе», — говорится в сообщении.

Следователи установили также обстоятельства гибели людей, находившихся на момент возникновения пожара в одном из зрительных залов кинотеатра на четвертом этаже ТЦ.

«Ручки дверей запасного выхода из кинозала, в котором погибли десятки людей, были стянуты тросиком, похожим на велосипедный, с замком. Мужчины вырвали его и открыли дверь, но наткнулись на стену черного дыма. Решение не выходить из кинотеатра, закрыть двери и заткнуть одеждой все щели, чтобы в зал не проникал дым, принял один из погибших, обладавший навыками противопожарной подготовки», — говорится в сообщении Следственного комитета.