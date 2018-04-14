Сотрудник НВВКУ стал победителем конкурса специалистов психологической службы воинских частей и военных образовательных организаций СВ

В Военной академии войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации имени Маршала Советского Союза А.М. Василевского проведен учебно-методический сбор со специалистами психологической службы воинских частей и военных образовательных организаций, подчиненных главнокомандующему Сухопутными войсками (СВ).

Основными целями мероприятия были анализ результатов деятельности специалистов психологической службы, определение задач на 2018 год, повышение уровня подготовки специалистов-психологов.

В ходе мероприятия в целях изучения, обобщения и популяризации опыта лучших психологов по организации психологической подготовки личного состава и отбора кандидата для участия во Всеармейском конкурсе специалистов психологической службы Вооружённых Сил Российской Федерации был проведен III конкурс специалистов психологической службы воинских частей и военных образовательных организаций, подчиненных главнокомандующему СВ.

По итогам конкурсных заданий победителем стал начальник группы психологической работы Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ) Юрий Салыгин, на втором месте —Маргарита Тынникова, психолог 167-го учебного центра боевого применения войсковой противовоздушной обороны СВ, третье место с равным количеством набранных баллов заняли педагог-психолог Казанского суворовского военного училища Марина Матвеева и Анна Максимцева, психолог группы психологической работы Военной академии войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации.

Председатель жюри — начальник психологической службы Главного командования СВ полковник Александр Тюрин отметил положительную динамику в развитии практических навыков конкурсантов, повышении уровня их теоретических знаний.

Все участники сбора и приглашенные специалисты поблагодарили командование Военной академии войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации за высокий уровень организации проведения сбора и конкурса.