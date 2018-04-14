Совбез ООН отклонил осуждающую удар по Сирии резолюцию

Совет безопасности ООН отклонил внесенный Россией проект резолюции, осуждающей действия США, Великобритании и Франции в отношении Сирии, передает ТАСС.

За принятие резолюции проголосовали сама РФ, а также Китай и Боливия. Против — участники атаковавшей Сирию коалиции (США, Великобритания и Франция), а также Польша, Нидерланды, Швеция, Кувейт и Кот-д’Ивуар. Воздержались от голосования Казахстан, Перу, Эфиопия и Экваториальная Гвинея.

В резолюции было выражено возмущение «агрессией против Сирийской Арабской Республики Соединенными Штатами и их союзниками» и предъявлено требование к Западу — «немедленно и без каких-либо задержек прекратить агрессию» и воздержаться от «дальнейших силовых действий в нарушение Устава ООН».

«Вы хотите, чтобы в Сирии не осталось никакого народного хозяйства? Хотите отбросить в каменный век эту страну, ещё несколько лет назад бывшей одной из наиболее развитых на Ближнем Востоке? Хотите добить то, что ещё не успели ваши санкции? И при этом вы еще умудряетесь устраивать фальшивые рыдания о страданиях простых сирийцев! Простые сирийцы, уставшие от войны и радующиеся возвращению законных властей на освобожденной территории, вас не интересуют», — возмутился в своем выступлении постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.