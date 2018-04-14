Совбез ООН вечером проведет заседание по обстрелу Сирии

Сегодня, 14 апреля, в 18:00 по московскому времени состоится экстренное заседание Совета безопасности ООН, проведение которого инициировано Москвой для обсуждения удара американо-франко-британской коалиции по Сирии, передает Reuters.

О том, что Россия потребовала созвать Совбез ООН, ранее сообщали президент РФ Владимир Путин и представители российского внешнеполитического ведомства.

МИД РФ обратил внимание на то, что удары коалиции были нанесены «в тот момент, когда инспекторы Организации по запрещению химического оружия должны были направиться в Думу с задачей установить истину», поэтому «есть все основания полагать, что целью нападения на САР было воспрепятствование работе инспекторов ОЗХО».

Кроме того, на экстренное заседание соберется Постоянный совет Организации Договора о коллективной безопасности. «В заседании примет участие генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров», — сказано в сообщении, опубликованном на сайте организации.