СРОЧНО: ПВО Сирии сбило 71 крылатую ракету из 103, — Минобороны РФ

Во время ночной атаки коалиции США силы ПВО Сирии перехватили 71 крылатую ракету из 103.

Такие цифры, свидетельствующие о позорном провале авантюры Запада, приводит Генштаб России.

Кроме того, на брифинге замначальника Генштаба ВС РФ Сергей Рудской заявил, что Россия может вернуться к рассмотрению вопроса о поставках «в Сирию и другие страны» зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300.