США и Франция связывались с Россией перед атакой на Сирию

Посол США в России Джон Хантсман заявил в своем видеообращении, что перед нанесением удара по сирийским объектам Вашингтон связывался с Москвой.

«Прежде чем предпринять какие-то действия, США связались с РФ с целью уменьшить риск жертв среди российских сил или гражданского населения. Все цели, которые были выбраны для поражения, однозначно являются частью нелегальной программы разработки химического оружия, развернутой президентом Асадом», — говорится в заявлении американского дипломата в Twitter посольства.

Заявление посла США о ситуации в Сирии pic.twitter.com/Ehhbi0rzoD

— Посольство США в РФ (@USEmbRu) 14 апреля 2018 г.

По словам Хантсмана, удары по Сирии не означают «конфликта между сверхдержавами». В данном случае, заверил посол, США просто «защищают принцип, который заключается в том, что недопустимо использовать химическое оружие нигде и никогда».

Глава министерства обороны Франции Флоранс Парли сообщила, что Париж заранее поставил Москву в известность о планируемых ударах по сирийской территории, поскольку «не находится в конфронтации». Французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан выразил уверенность в законности действий коалиции и пообещал «очень быстро» вернуться к политическим инициативам по выходу из кризиса.

Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй сообщила, что Лондон не консультировался с Москвой перед атакой на сирийские объекты. По ее словам, перед ударами было проведено «полное и надлежащее планирование», чтобы «смягчить и минимизировать последствия для гражданского населения и гарантировать, что эти удары попадут точно в цель, какой являлся боевой химический потенциал сирийского режима».