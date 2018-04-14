США прекратили наносить авиаудары по Сирии — Пентагон

Операция американских, французских и британских военных завершилась. Об этом сообщил председатель Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов.

Глава Пентагона Джеймс Мэттис на брифинге заявил, что авиаудар по сирийской территории был единовременным в качестве мощного послания всем. The Washington Post провела прямую трансляцию с события на видеохостинге Youtube.

Накануне американский лидер Дональд Трамп заявил, что отдал приказ начать высокоточные удары по целям якобы «связанным с химическим оружием сирийского диктатора Башара Асада».

Российское министерство обороны ранее заявило, что химатака — фальсификация. Она может быть выгодна Британии.