Посольство России в Дамаске сообщило, что никакой информации о пострадавших гражданах РФ в Сирии пока не поступало.

В дипломатическом представительстве так ответили на вопрос о жертвах среди россиян в результате авиаудара со стороны Соединенных Штатов, передает РИА «Новости».

14 апреля американский лидер Дональд Трамп отдал приказ нанести удар по целям в Сирии, якобы «связанным с химоружием сирийского диктатора Башара Асада». Минобороны России считает это провокацией с целью оправдать американскую военную агрессию против законного сирийского правительства.

Более того, в ночь удара Соединенных штатов началась операция сирийских правительственных сил против запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» (ИГ)*.

Их союзники как раз начали бомбить последний оплот «халифата», который является последним препятствием для полномасштабного наступления сил Башара Асада на юг, где у американцев находится база.

*Запрещенная в РФ террористическая организация