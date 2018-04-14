Telegram заблокируют после внесения в реестр Роскомнадзора

Операторы связи начнут блокировать Telegram в течение часа после того, как данные ресурса появятся в реестре запрещенных сайтов Роскомнадзора. Об этом сообщил RNS пресс-секретарь «Ростелекома» Андрей Поляков.

По его словам, блокировка произойдет автоматически, при этом чем больше сеть, тем больше времени понадобится на ограничение доступа. В среднем это займет до одного часа.

Роскомнадзор ранее сообщал, что сможет начать процедуру блокировки после того, как получит решение суда.

13 апреля Таганский суд Москвы принял решение заблокировать мессенджер из-за его отказа передать ФСБ ключи для шифрования переписки пользователей.