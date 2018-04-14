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«Трамп — это катастрофа для США», — Познер


Добавлено: 14 апр 2018 в 09:00, Категория: Новости на сегодня
«Трамп — это катастрофа для США», — Познер

Российский журналист и телеведущий Владимир Познер заявил, что Дональд Трамп в качестве президента — это катастрофа для США, потому что он вообще ничего не понимает в международной политике.

Познер считает, что нынешний президент США абсолютно не пригоден для этой должности.

«Трамп — это катастрофа для США. Он вообще в международной политике ничего не понимает. Трамп считает, что играет в игру, типа монопольки или покера, где один выставляет „9“, а другой „9+2“. Игра в эскалацию с отсутствием понимания, куда это может привести.

А Twitter, в котором глава США что-либо публикует, вообще не является средством дипломатического общения. Весь мир может это читать и комментировать.

Это говорит о непригодности этого человека быть президентом любой страны, в особенности президентом США», — сказал Познер в интервью латвийской радиостанции Baltkom.

Журналист также выразил надежду, что сторонам удастся найти точки соприкосновения в Сирии, как их нашли во время Карибского кризиса в 1962 году СССР и США.

«Тогда речь шла о Третьей мировой войне. США требовали, чтобы все ракеты, которые находятся на Кубе, были убраны, а шедшие с Востока корабли — развернуты в обратную сторону. У СССР было два варианта-либо идти на такие меры, либо нет.

И здесь надо отдать должное мудрости Кеннеди и Хрущева. У них хватило государственности прийти к компромиссу.

Советский Союз не стал располагать свои ракеты на Кубу, а США убрали свои из Турции. Это было сделано тихо, без громких заявлений, чтобы не потерять лицо. Два лидера сумели договориться и пошли на уступки ради сохранения мира», — пояснил Познер.


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Добавлено: 14 апр 2018 в 09:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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