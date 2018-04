Трамп не согласовал с конгрессом решение по действиям в Сирии

Американский сенатор Тим Кейн заявил, что лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп должен был запросить конгресс для расширения военных действий на сирийской территории.

Согласно местному законодательству, конгресс вправе выдавать разрешение на военные действия. В случае, если Трамп собирается расширить военное участие Соединенных Штатов в сирийской гражданской войне, он обязан сначала получить одобрение конгресса, предоставив тщательно продуманную стратегию с ясными целями и планом, как их достичь.

Сенатор написал в социальной сети Twitter, что действия американского лидера незаконны.

Trump’s decision to launch airstrikes against Syria without Congress’s approval is illegal. We need to stop giving presidents a blank check to wage war. Today it’s Syria, but what’s going to stop him from bombing Iran or North Korea next?

— Tim Kaine (@timkaine) 14 апреля 2018 г.

Трамп распорядился нанести удар по целям на сирийской территории, якобы «связанным с химоружием». В ночь на 14 апреля американские военные совместно с французскими и британскими ВС начали операцию. Пентагон позднее объявил, что удар был единовременным.

Министерство обороны России ранее заявляло, что химатака является фальсификацией. Она может быть выгодна Британии. Сирийское правительство не раз заявляло, что не владеет химическим оружием, так как весь арсенал вывезли и утилизировали под наблюдением инспекторов ОЗХО.