Трамп желает во что бы то ни стало «покарать» Россию

В Вашингтоне развязалась политическая «война» вокруг вопроса о сирийской ситуации.

Президент США Дональд Трамп не желает прислушиваться к доводам своих военных советников во главе с министром обороны Джеймсом Мэттисом, настаивая на своей позиции по Сирии.

Как сообщает издание The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники, американский лидер выступает за более масштабный удар по Сирии из-за так называемой химической атаки в сирийской Думе, вопреки доводам аналитиков.

Пентагон не поддерживает варианты военной операции, которые предлагает американский президент. С Трампом согласны лишь новый советник по национальной безопасности Джон Болтон, постпред США при ООН Никки Хейли и исполняющий обязанности госсекретаря Джон Салливан, сообщает lenta.

Сирийская сторона все обвинения в свой адрес по поводу применения химического оружия на своей территории отвергает. Москва официально предупредила Вашингтон о серьезных последствиях в случае нанесения ударов по Сирии.