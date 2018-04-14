"Тюмень" победила "Газпром-Югру" в матче чемпионата России по мини-футболу

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. "Тюмень" одержала победу над "Газпромом-Югрой" из Югорска во втором матче 19-го тура чемпионата России по мини-футболу.

Встреча, прошедшая в субботу в Тюмени, завершилась со счетом 8:6 в пользу хозяев. В составе победителей хет-трик оформил Артем Антошкин, два гола забил Александр Упалев. У гостей дублем отметился Владислав Шаяхметов.

В других матчах дня были зафиксированы следующие результаты:

"Прогресс" (Глазов) - "Сибиряк" (Новосибирск) - 2:6,

"Политех" (Санкт-Петербург) - "Ухта" - 5:1,

"Норильский никель" - КПРФ (Москва) – 2:7,

"Дина" (Москва) – "Автодор" (Смоленск) – 2:5.