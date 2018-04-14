Учения с участием С-300 прошли в Ростовской области

Начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев рассказал о проведенных в Ростовской области учениях расчетов зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» и зенитно-ракетных комплексов С-300.

В частности, по словам Астафьева, в ходе проведенных маневров, расчеты ЗРК С-300 совершили марш в заданный район под прикрытием ЗРПК «Панцирь», где отработали развертывание позиций на местности.

«В ходе активной фазы расчеты ЗРК С-300 отработали задачи по обнаружению, идентификации, сопровождению и уничтожению электронными пусками воздушных целей условного противника», - рассказал Астафьев.

Также он заявил, что, контроль воздушного пространства в районе работы С-300 был обеспечен расчетами «Панцирей», которые при этом отработали задачи по ликвидации малоразмерных целей, имитировавших вражеские беспилотники.

Всего в тактических учениях участие приняли свыше 300 военнослужащих и более сотни единиц военной техники.