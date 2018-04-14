Ученые получили доказательство существования жизни после смерти

Исследователи из США и Германии провели эксперимент, в ходе которого получили сигнал о наличии жизни после смерти.

Сообщается, что ученые следили за мозговой деятельностью пациентов непосредственно в момент смерти. Так, специалисты наблюдали за девятью добровольцами, которые имели серьезные проблемы со здоровьем и были обречены на скорую смерть. Ученые сообщили, что главное достижение их работы — полученные непрямые доказательства того, что, вероятно, жизнь имеет продолжение после смерти тела человека. Так, эксперты смогли зафиксировать сильный электрический импульс, который выдал мозг умирающего. Авторы проекта назвали такой сигнал «распространяющейся депрессией». После того как врачи зафиксировали смерть пациента, импульс стал более интенсивным и проявлялся сильнее, чем при жизни. Учитывая этот факты, специалисты пришли к выводу, что теория о жизни после смерти небезосновательная.