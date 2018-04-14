Ударить по Сирии Трампу посоветовали «ястребы»

Вашингтон нацелен на смену неугодных ему режимов

В субботу рано утром по московскому времени США вместе с Великобританией и Францией нанесли ракетный удар по военным и гражданским объектам в Сирии. Сделано это было без санкции Совета Безопасности ООН, вопреки нормам и принципам международного права под предлогом якобы имевшего место применения 07 апреля сирийским правительством химического оружия в городе Дума. О причинах обострения ситуации вокруг Сирии, а также о целях Вашингтона на Ближнем Востоке в интервью «Парламентской газете» рассказал эксперт Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин.

- Подчеркну, что случившееся — это грубое нарушение норм международного права. Тем самым США фактически дискредитируют ООН, противопоставляя организации своё «право сильнейшего».

Полагаю, что Дональд Трамп принял решение о нанесении ударов по Сирии в том числе под воздействием радикальных «ястребов» в своём окружении — Майкла Помпео (директор ЦРУ, выдвинут на должность госсекретаря — Прим.ред.) и откровенного неоконсерватора Джона Болтона (советник президента по национальной безопасности — Прим.ред.). Кстати, последний ранее не только говорил о необходимости превентивного удара по той же Северной Корее или Ирану, но и в принципе придумал саму концепцию «стран-изгоев», продвигая линию на смену режимов, в том числе в Сирии. Поэтому соответствующее решение Трампа отчасти связано с приходом этой команды «ястребов».

Следует также отметить, что театр военных действий в Сирии — это не просто вопрос о том, произойдёт ли в стране смена режима или нет. Там происходит борьба двух мировоззрений — продвигаемого американцами однополярного мира и полицентричной модели международных отношений. Читайте по теме

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- При этом авиаудары по Арабской Республике были нанесены до окончания работы специалистов Организации по запрещению химического оружия, направившихся в страну для выяснения всех обстоятельств якобы имевшей место химической атаки в городе Дума.

- На мой взгляд, вся эта операция в Сирии готовилась заблаговременно. В этом плане пресловутое «дело Скрипаля» и якобы применение сирийским правительством химического оружия — всё это звенья одной цепи для обоснования нанесения ударов по Сирии.

В целом полагаю, что Россия не должна оставлять без ответа такие действия США и союзников в Арабской Республике. В этом плане речь может идти, например, об оказании военной помощи сирийцам, поставках им вооружений.

- Какие цели преследуют США на Ближнем Востоке?

- В первую очередь — это смена неугодных американцам режимов. Данный вопрос даже не скрывается и никогда не сходил с повестки дня. Тот же Джон Болтон с середины 1990-х годов вынашивает эту идею. Сейчас речь идёт об ослаблении Сирии. Следующий же удар американцы захотят нанести по Ирану. Всё это звенья одной цепи.

Кроме того, Соединённым Штатам важно установить полный контроль над Ближним Востоком, что в том числе позволит им контролировать экспорт энергоресурсов в Европу и Азию. В большой стратегии США данный регион один из приоритетных.

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