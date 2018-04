Умер режиссер фильма "Пролетая над гнездом кукушки" Милош Форман

Милош Форман

13 апреля на 87-м году жизни скончался известный чешский режиссер Милош Форман, который снял культовые фильмы "Пролетая над гнездом кукушки" (One Flew Over the Cuckoo's Nest) и "Амадей" (Amadeus).

За эти картины режиссер был отмечен наградами Американской киноакадемии в номинации "Лучшая режиссерская работа".

Точная причина смерти Формана не уточняется, однако известно, что знаменитый режиссер долгое время боролся с некой болезнью.

Милош Форман родился в Чехословакии, его отец был убит в лагере Бухенвальд, а мать погибла в Освенциме. После ввода советских войск в Чехословакию в 1968 году, Форман эмигрировал в США, где построил блистательную карьеру в кино.

Орен Моверман, Вуди Харельсон и Милош Форман