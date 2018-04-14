В Британии сняли на видео игру призрака с воздушным шариком

Хозяйка паба «The Kings Mill» в городе Рексем, Уэльс, Великобритания, расположенного в старом кирпичном здании, Гейл Робертс заявила, что на видео попал призрак ребенка который играл с воздушным шариком.

Так, движущийся сам по себе синий воздушный шарик сложно объяснить потоками ветра, поскольку это было внутри небольшого помещения с закрытыми окнами. Кроме того, сложно это объяснить и струями воздуха от вентиляторов или кондиционеров, так как их нет в этом здании.

Сообщается, что воздушный шарик был частью декораций к празднованию Дня Рождения одного из посетителей паба. Вечером Гейл Робертс занималась уборкой помещения и увидела как шарик начал двигаться сам по себе. Она успела снять его на видео и считает, что все дело в призраке ребенка.

Шарик медленно пересек помещение паба и обогнул стойку бара. Он двигался на небольшой высоте от пола, словно за веревочку его держал 2-летний ребенок.

После того как видео было выложено в интернет и получило множество комментариев, один из посетителей бара рассказал, что был на том Дне Рождения и в один момент почувствовал словно его ноги коснулась маленькая рука, как рука ребенка, хотя никаких детей там не было.

Гейл рассказала, что в пабе и раньше видели аномальные вещи, по вечерам иногда замечали как сами по себе двигались небольшие предметы. Она добавила: «Это происшествие (с шариком) сильно меня напугало, особенно когда он начал двигаться в мою сторону. Сначала мы думали, что его ведет ветер от окна, но все окна были закрыты».

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Видео: