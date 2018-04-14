В ЕС заметили отсутствие успеха в проведении трех реформ в Украине

В Евросоюзе заметили отсутствие успеха в проведении антикоррупционной, земельной реформы, а также реформы приватизации. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Польша в Украине Ян Пекло.Посол Польке отмечает, что от принятия антикоррупционной реформы сегодня четко зависит предоставление Украине макрофинансовой помощи от Европейской комиссии."Антикорупционная реформа - это ключевая реформа для Украины на сегодняшний день, ведь она связана с условиями предоставления транша от Европейской комиссии, а также транша от Международного валютного фонда. Если реформы не будет - то просто не будет денег. Так выглядит, что такая возможность есть, а Украине нужны деньги. Есть связь между финансированием от МВФ и финансированием от Еврокомиссии. Это понятно, ведь это деньги не коммерческие, это деньги граждан - деньги с налогов. Поэтому ЕК и МВФ хотели бы использовать эти деньги на то, чтобы Украина имела новую инфраструктуру: реформированные суды, реформированные администрации, то есть Украина была демократической. Но я думаю, что законопроект будет проголосован (законопроект об Антикоррупционном суд, - ред.)", - пояснил посол.Он также подчеркнул, что в Украине пока мало обсуждают проведение земельной реформы. Впрочем, в Евросоюзе отмену моратория на продажу земли отмечают как одну из важнейших реформ в Украине."Я думаю, что мораторий на продажу земли - это проблема, которую Украина пока еще не смогла решить. Это очень важно. Также важна реформа приватизации - с этим нужно что-то сделать для того, чтобы удалось деолигархизировать Украину. Впрочем есть много реформ, которые сегодня предоставляют шансы для того, чтобы Украина стала подобной западной демократии", - добавил посол Польши.