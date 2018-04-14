В Киевской области мужчина продавал наркотики за биткоины

На Киевщине полицейские задержали мужчину, который продавал наркотики за криптовалюту. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Нацполиции.

«37-летний житель Белой Церкви методом «закладок» продавал наркозависимым жителям области сильнодействующие психотропные вещества – амфетамин и экстэзи, а также наркотическое средство каннабис. Клиенты рассчитывались с ним за товар, перечисляя деньги на банковские карты и криптовалютой – биткоинами», – сказано в сообщении.

При задержании у подозреваемого обнаружили в автомобиле свертки с наркотиками на сумму 250 тысяч гривен. До избрания меры пресечения задержанный мужчина будет находиться в СИЗО.

Напомним, в Харькове безработный продавал наркотики полицейским.

Фото: пресс-служба Нацполиции