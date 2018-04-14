В ОДКБ осудили ракетные удары по Сирии и нарушения устава ООН

Постоянный совет Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выступил с осуждением ракетных ударов США, Великобритании и Франции по Сирии и указа на фундаментальные нарушения принципов международного права, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

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Руководство Организации выразило поддержку суверенитету, единству и территориальной целостности Сирии и раскритиковало удары западной коалиции, осуществлённые вопреки Уставу ООН и без санкции Совета безопасности организации.

В ОДКБ также считают, что действия Вашингтона, Лондона и Парижа создают ситуацию, «которая идёт вразрез с усилиями по скорейшей ликвидации террористической угрозы в Сирии и разрешению внутрисирийского конфликта политико-дипломатическими средствами, ведет к деградации гуманитарной ситуации в этой стране».

Подобное положение дел вокруг арабской республики чревато усилением дальнейшей эскалации напряжённости во всём мире, сказано в заявлении по итогам экстренного заседания Постоянного совета ОДКБ.

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