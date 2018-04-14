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В Военной академии войсковой противовоздушной обороны ВС РФ проводится учебно-методический сбор со специалистами психологической службы


Добавлено: 14 апр 2018 в 01:04, Категория: Общество
В Военной академии войсковой противовоздушной обороны ВС РФ проводится учебно-методический сбор со специалистами психологической службы
 




В Военной академии войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации имени Маршала Советского Союза А.М. Василевского проводятся учебно-методический сбор со специалистами психологической службы воинских частей и военных образовательных организаций, подчиненных главнокомандующему Сухопутными войсками (СВ) и третий конкурс специалистов психологической службы.

В рамках сбора перед психологами выступили помощник главнокомандующего СВ по работе с личным составом полковник Игорь Сиваков, начальник психологической службы главнокомандующего СВ полковник Александр Тюрин и представители других ведомств.

В ходе проведения конкурса на лучшего специалиста психологической службы участникам предстоит пройти следующие этапы: диагностика актуального психологического состояния групповых процессов и явлений, психологическая помощь при острых стрессовых реакциях военнослужащих, обучение приемам саморегуляции в ходе психологической подготовки военнослужащих, приемы оценки актуального функционального состояния военнослужащих, тренинг командо-образования и сплочения коллектива, диагностика девиации поведения и воинской дисциплины, проведение мероприятий психологической подготовки и оказания психологической помощи в ходе выполнения учебно-боевых задач.

Также конкурсантами были представлены видеоролики о проводимой ими психологической работе в воинских частях и военных образовательных организациях.

По итогам этапов конкурса жюри выявит победителя, который будет представлять СВ на всеармейском этапе.


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Добавлено: 14 апр 2018 в 01:04, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: mil.ru

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